Pnrr: assessore,Piano Marche sanità territori in giunta 14/2

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Le misure relative alle Marche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sanità territoriale verranno esaminate dalla Giunta regionale il 14 febbraio prossimo. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. In merito "alle notizie stampa sull'attuazione del "Pnrr, relativo a Sanità territoriale (case e ospedali di comunità, e a seguito degli incontri svolti", l'assessore alla Salute Filippo Saltamartini precisa che "le informazioni riportate non sono ufficiali". "Il piano andrà all'esame della Giunta regionale lunedì 14 febbraio e successivamente all'adozione, - comunica l'assessore - nella stessa giornata, verrà presentato nel corso di una conferenza stampa di prossima convocazione". (ANSA).