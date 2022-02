Comuni: San Severino in Rete regionale Città amiche bambini

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 12 FEB - La Città di San Severino Marche "sempre più amica dei bambini": ora entra nella "Rete regionale delle città sostenibili amiche dei bambini", un progetto di cui è portatrice la legge regionale n. 14/2017. Con la firma di un apposito protocollo l'Amministrazione comunale si è impegnata ad "ascoltare i più piccoli e gli adolescenti trasmettendo loro la consapevolezza che, in quanto 'cittadini', possono partecipare attivamente al miglioramento della loro vita nei contesti urbani e nei luoghi di relazione e di gioco, offrendo così un fondamentale e concreto contributo alla realizzazione di qualcosa di veramente importante, non solo per il proprio territorio, ma anche per le numerose situazioni di criticità e di emergenza in cui spesso si trovano i più giovani".

"Creare una città migliore, infatti, significa anche riuscire a vederla con gli occhi dei ragazzi che quotidianamente vivono gli spazi urbani, - osserva il Comune - dando avvio ad una riqualificazione urbanistica più accogliente, sostenibile, sicura e inclusiva, attenta alle fasce più deboli, come anziani e diversamente abili; un luogo in cui il recupero del gioco all'aperto, dell'autonomia del movimento negli spazi pubblici, importanti momenti nella formazione dei giovani, siano obiettivi di un progetto ben preciso". Con queste precise finalità la Città di San Severino Marche è entrare a far parte della "Rete regionale delle città sostenibili amiche dei bambini". (ANSA).