Fai plaude ad acquisizione Villa Buonaccorsi Potenza Picena

(ANSA) - POTENZA PICENA, 10 FEB - Il Presidente del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, Marco Magnifico esprime grande apprezzamento per l'imponente investimento varato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", che prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per 38 nuovi progetti e 3 nuove acquisizioni, distribuiti diffusamente in tutto il Paese.

"Una decisione importante - ha dichiarato Magnifico - che riafferma il ruolo centrale della cultura nell'azione di governo, e che mira al rilancio dei territori in termini di crescita e competitività".

In particolare, la notizia dell'acquisizione di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena (Macerata) è accolta con pieno gradimento da parte del Fai: "Siamo lieti di apprendere che nelle Marche verrà valorizzata questa stupenda villa settecentesca con il suo immenso giardino. Un'acquisizione finalizzata alla fruizione pubblica, finalmente nelle mani della sua comunità".

"Annoverata tra le aperture delle edizioni 1995 e 2007 delle Giornate Fai di Primavera, - ricorda una nota Il Fondo per l'Ambiente italiano - Villa Buonaccorsi e il suo giardino sono da tempo sotto i riflettori della Fondazione e un comitato si è impegnato nella raccolta firme in occasione del Censimento de I Luoghi del Cuore 2020". (ANSA).