Covid: Gimbe, -34,7% casi Marche in 7 gg, 3/a dose a 83,6%

Nella settimana 2-8 febbraio -34.7% di casi attualmente positivi al coronavirus nelle Marche e miglioramento dell'incidenza per 100mila abitanti (1.594), che poi è scesa ancora nei giorni successivi fino a 1.400. A livello provinciale è Macerata (1.876) ad aver registrato il picco di incidenza per 100mila abitanti; seguono Ascoli Piceno (1.580), Fermo (1.523), Ancona (1.382) e Pesaro e Urbino (1.191). La regione, nella settimana in questione, osserva Gimbe, si è posiziona "sopra la soglia di saturazione dei posti letto in Area medica (30,8%) e in Terapia intensiva (19,5%) occupati da pazienti Covid-19".

Dal monitoraggio settimanale Gimbe emerge che la popolazione marchigiana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,6% (media Italia 82%), a cui aggiungere un ulteriore 2,5% (media Italia 3,4%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83,6% (media Italia 83,5%).

Marche significativamente indietro per la vaccinazione dei bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: ha completato il ciclo vaccinale il 10,9% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 9,3% (media Italia 14,2%) solo con prima dose. (ANSA).