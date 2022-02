ANSA-IL-PUNTO/Covid: per le Marche tutti numeri in discesa

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Le Marche sembrano avere preso la curva discendente per quello che riguarda contagi e ricoveri legati al covid: prosegue il calo dell'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche, in coro ormai da 15 giorni consecutivi. Nell'ultima giornata ha raggiunto quota 1.289,12 (ieri 1.400,49). In 24ore, secondo i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale, rilevati 2.935 casi.

Il numero più alto in provincia di Ancona (836); seguono le province di Macerata (675), Pesaro Urbino (536), Ascoli Piceno (414), Fermo (355); 119 i casi da fuori regione. Tra gli ultimi positivi sono 527 le persone con sintomi (lievi, severi o critici). La percentuale dei positivi è 41% su 7.158 tamponi analizzati nel percorso diagnostico. Picchi di contagi ancora nelle fasce d'età 25-44 anni (770) e 45-59 anni (663). Di dati in discesa parla anche il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che nella settimana 2-8 febbraio rileva -34.7% di casi attualmente positivi e il miglioramento dell'incidenza per 100mila abitanti. Le Marche, entrate in zona arancione, si sono posizionate "sopra la soglia di saturazione dei posti letto in Area medica (30,8%) e in Terapia intensiva (19,5%) occupati da pazienti Covid-19". Dal monitoraggio emerge anche che la popolazione marchigiana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,6% (media Italia 82%), a cui aggiungere un ulteriore 2,5% (media Italia 3,4%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 83,6% (media Italia 83,5%), ma la regione resta indietro per la vaccinazione dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni: ha completato il ciclo vaccinale il 10,9% (media Italia 20,7%) a cui aggiungere un ulteriore 9,3% (media Italia 14,2%) solo con prima dose. Infine in calo anche i ricoveri legati al covid, -6 in 24ore che portano il totale a 361. Il calo dei degenti in Terapia intensiva (-1 in un giorno; ora sono 50 su "256 posti disponibili") e in Area Medica (311 su 1.027 posti letto; -5) faccia scendere le percentuali di saturazione Covid dei reparti, rispettivamente al 19,5% in Intensiva (sotto la soglia per la zona arancione) e 30,2% in Area Medica. La soglia 'arancione' per l'Area medica per le Marche si colloca a 308 degenti e cioè tre ricoveri in meno degli attuali. Un solo deceduto, che fa salire il tptale delle vittime a 3.491. Il totale di positivi alla data di oggi è 24mila (-6), i guariti/dimessi 266.652 (+1.013) e gli isolamenti domiciliari 42.194 (-1.373). (ANSA).