Acquaroli, grande risultato per Villa Buonaccorsi

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - "Oggi è ufficiale, Villa Buonaccorsi, meravigliosa dimora settecentesca a Potenza Picena, entra a far parte del patrimonio dello Stato. Un grande risultato per il quale la Regione, il Comune e il Ministero, hanno lavorato negli scorsi mesi, affinché si esercitasse il diritto di prelazione e divenisse, in questo modo, patrimonio culturale italiano". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli commenta l'inserimento dei fondi per l'acquisizione nel piano strategico dei Cantieri della Cultura del Ministero, "che ha investito anche per il restauro conservativo del Santuario di Loreto e per il recupero di Rocca Costanza a Pesaro, per un totale di 12 milioni di euro per le Marche". "È una notizia che mi riempie di gioia e soddisfazione: vede così la luce un percorso intrapreso nella scorsa estate insieme al presidente Francesco Acquaroli. Dopo la vendita del complesso ad un'asta fallimentare - aggiunge l'assessore alla Cultura Giorgia Latini - ci siamo mossi per evitare che la villa andasse in mano a privati. All'epoca mi sono messa in contatto con il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni: da parte sua c'è stato subito un intervento e un forte impulso al decreto di prelazione. Oggi finalmente è realtà: Villa Buonaccorsi con il suo prestigioso giardino tornerà a splendere". (ANSA).