Cantieri Cultura: dal Mic 12 milioni per le Marche

(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Villa Buonaccorsi a Porto Potenza Picena (Macerata) entra a far parte ufficialmente del patrimonio dello Stato, che investe anche per il recupero di Rocca Costanza a Pesaro, dove sarà realizzato il Museo Dario Fo e Franca Rame, e per il restauro conservativo del Santuario di Loreto. Sono i progetti relativi alle Marche che rientrano nel piano strategico dei Cantieri della Cultura varato dal ministro della Cultura Dario Franceschini per progetti (38 in tutta Italia) e nuove acquisizioni (3), per complessivi 200 milioni di euro, che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali. Per le Marche si tratta di 12 milioni di euro. Due milioni e 300mila euro sono destinati ad acquistare la splendida dimora settecentesca di Villa Buonaccorsi, "un nuovo gioiello che entra a far parte del Patrimonio dello Stato" dice il ministro, dopo l'esercizio del diritto di prelazione sul bene, finito all'asta, nei mesi scorsi. La villa sarà aperta al pubblico. Altri, 2,35 milioni di euro sono destinati invece al recupero e valorizzazione di Rocca Costanza a Pesaro, uno dei 38 progetti strategici del Mic. L'obiettivo è realizzare un hub archivistico, museale e scenico di rilevanza internazionale. La fortezza, come voluto dagli eredi, sarà sede del museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame. Infine il Ministero della Cultura ha assegnato 7,1 milioni di euro per il restauro conservativo del Santuario di Loreto: i lavori interesseranno il Museo Pontificio e l'Antica Spezieria nei tre livelli del Palazzo Apostolico, compresi gli spazi già aperti al pubblico per un'estensione di circa 2.000 mq. (ANSA).