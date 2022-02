Papa: sindaco S.Benedetto,orgoglioso per citazione pescatori

"Mi sono particolarmente emozionato e inorgoglito quando ho sentito il Pontefice parlare di San Benedetto del Tronto, della sua marineria e della perfetta sintonia tra i pescatori sambenedettesi ed il mare, del loro impegno per la tutela ed il rispetto dell'ambiente". Così il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo ha commentato oggi le parole di papa Francesco che ieri sera, intervenendo su Raitre a "Che tempo che fa" ha citato la marineria sambenedettese e il progetto a "A pesca di plastica": nel giro di alcuni mesi erano state raccolte in mare 24 tonnellate di rifiuti, la metà dei quali in plastica.

I pescatori erano poi stati ricevuti dal papa, nel gennaio 2020.

"E' tutto il giorno che mi riecheggiano in testa le parole del Santo Padre verso i cittadini di San Benedetto che mi rendono fiero di rappresentare istituzionalmente la nostra città.

️Parlando di ambiente - ha aggiunto Spazzafumo - vorrei che ognuno di noi si sentisse investito del ruolo di 'salvatore' dell'habitat comune, perché non bastano deterrenti e sanzioni per risolvere il problema dei rifiuti: come i pescatori elogiati dal Santo Padre, tutti personalmente 'dobbiamo prenderci il carico' per migliorare la nostra qualità di vita e del mondo che ci circonda". Spazzafumo è stato particolarmente toccato dall'intervento del pontefice: "Tra le tante 'perle' che ci ha regalato ieri sera un uomo straordinario come Papa Francesco, concludo con un estratto della preghiera del Buon Umore di San Tommaso Moro che non conoscevo (sono andato a cercarla sul web) relativamente all'importanza di saper sdrammatizzare tutte le situazioni difficili e di affrontare la vita con un minimo di umorismo per alleviare anche tutte le polemiche, i commenti degli haters, le fake news che impazzano tra giornali e social.

'Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad altri' ". (ANSA).