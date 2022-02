Papa: cappellano S. Benedetto, bello che ci abbia ricordato

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 07 FEB - A gennaio 2020 Papa Francesco concesse un'udienza privata in Vaticano ai pescatori di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) che ieri sera ha citato rispondendo alle domande di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su Rai Tre, elogiando il loro impegno nella raccolta di plastica in mare e denunciando nel contempo l'incuria di chi abbandona in maniera indiscriminata questi rifiuti. I pescatori erano stati impegnati in un progetto pilota "A pesca di plastica". La delegazione di pescatori era accompagnata da don Giuseppe Giudici, cappellano del porto. "Il Papa non finisce mai di stupirci. Non è nemmeno la prima volta che cita i pescatori di San Benedetto visto che ha parlato di loro anche in un libro, ma dopo due anni non ci aspettavamo tanto" ha commentato oggi don Peppe. "Il Papa incontra tante persone ma si è ricordato di noi ed è stato bello e commovente.

Ci emozionammo tanto tutti quando il Papa ci ha ricevuto in forma privata. Non fu una ricompensa, ma una condivisione - ha aggiunto il cappellano - perché volle espressamente incontrare chi si prende cura dell'ambiente. I pescatori di San Benedetto lo hanno fatto e quell'esempio è stato poi seguito da altre marinerie". Quel giorno all'aula Nervi in Vaticano c'era anche l'allora sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti. "Fu un'esperienza bellissima, per merito della nostra marineria che ha fatto e continua a fare la storia di questa città" ha ricordato oggi Piunti. "Grazie al Santo Padre che ha voluto ancora una volta ricordare questa operazione e ai miei concittadini pescatori per il lodevole compito svolto a servizio non solo della nostra San Benedetto, ma della collettività".

