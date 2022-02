Sicurezza lavoro: controlli Cc, stop 2 cantieri Maceratese

Diverse multe per complessivi 10mila euro e al vaglio dell'Autorità giudiziaria la posizione di tre persone. Questi gli esiti dei controlli dei carabinieri delle Stazioni di Tolentino, Porto Recanati e Caldarola (Macerata), coordinati dai militari di Civitanova Marche e dal Comando provinciale di Macerata, di concerto con il Nucleo ispettorato Lavoro di Macerata, per il monitoraggio dei cantieri.

A Tolentino è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria il legale rappresentante di una società di costruzioni per gravi violazioni riscontrate nel cantiere per la ristrutturazione di una palazzina nel centro cittadino: dalla mancanza dei parapetti a difesa delle aperture dei solai alla mancanza del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. All'impresa multe per complessivi 5mila euro, disposta la sospensione temporanea dei lavori.

A Porto Recanati, ispezionato cantiere dove operavano due distinte ditte. Anche qui accertate diverse violazioni in materia di piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e omissioni varie degli adempimenti connessi all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Oltre alle multe (complessivi 5mila euro), per una delle due ditte è scattata la sospensione temporanea dei lavori. Le posizioni dei due titolari delle società e quella del coordinatore per la sicurezza sono al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).