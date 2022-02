Incendio su tetto azienda lavorazione tartufo a Fano

(ANSA) - FANO, 05 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 11 a Fano per un incendio al tetto di una ditta di lavorazione del tartufo. Sul posto le squadre di Fano, Pesaro con autobotti e autoscala e personale con una seconda autoscala da Ancona hanno spento le fiamme che hanno coinvolto parzialmente il tetto dell'azienda che è stato tagliato nei punti bruciati per evitare la propagazione dell'incendio. Non si segnalano persone coinvolte. (ANSA).