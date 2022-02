Azione: Richetti, coraggio e radicalità non satelliti centro

"La politica ha bisogno di coerenza ma anche di serietà e di sovrapposizione tra quello che si dice e quello che si fa. Veniamo dalla settimana in cui c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica: l'apoteosi di incoerenza, incongruità, non corrispondere tra ciò che si dice e ciò che si fa". Così il sen. Matteo Richetti (Azione) in un videomessaggio trasmesso durante il primo congresso regionale delle Marche (in presenza all'Ego Hotel di Ancona ma trasmesso anche su Fb) del partito fondato da Carlo Calenda. Eletto il primo segretario regionale di Azione nelle Marche Tommaso Fagioli, consigliere comunale ad Ancona.

"C'è ancora più bisogno di Azione rispetto a quando l'abbiamo creato, - ha affermato Richetti -: quando siamo nati denunciavamo il rischio di uno scivolamento a sinistra, verso il populismo, e a destra, verso il sovranismo. Non abbiamo solo detto no a una scelta incomprensibile di alleanza Pd-M5s, che faceva seguito all'alleanza Lega-M5s: non puoi andare in campagna elettorale e prendere impegni e poi governare con tutti in qualunque condizione".

"Abbiamo proposto una figura a di sopra dei partiti, Marta Cartabia, prima presidente della Corte Costituzionale, senza tessera di partito, sostenuta nel governo da tutte le forze di maggioranza - ha ricordato Richetti -: 'chi meglio di lei'. Noi lo scrivevamo sulla scheda, gli altri lo dicevano solo. La politica voleva dare un messaggio ai cittadini e poi faceva ciò che le conveniva di più".

"C'è bisogno di Azione con la sua radicalità e il suo coraggio - ha aggiunto - non come 'satellite' di questa discussione neocentrista che mette insieme Mastella Cesa, Renzi, Toti, Quagliariello, Pierferdinando Casini…e lo dico con rispetto. Non abbiamo fatto Azione perché serviva 'equilibrio' tra centro e sinistra, geometria che fa ridere…ma per agire con la radicalità di andare fino in fondo, prendere un problema smontarlo e ricostruire una società migliorata con il problema risolto". (ANSA).