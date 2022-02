Scuola: nelle Marche calano classi in Dad e quarantena

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Diminuisce nelle Marche il numero di classi in quarantena e in Dad nelle scuole dall'infanzia alle secondarie di secondo grado: alla data del primo febbraio erano rispettivamente 480 e 838. Il 26 gennaio c'erano invece 705 classi in quarantena e 1.323 in Dad. I dati sono resi noti dall'Ufficio Scolastico Regionale. (ANSA).