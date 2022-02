Covid: nelle Marche 392 ricoveri tre meno di ieri

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Ricoveri in lieve calo nelle Marche a 392, -3 su ieri: quelli in terapia intensiva sono 54 (-1), quelli in semi intensiva 77 (-2), quelli in reparti non intensivi 261 (invariato), oltre a 24 dimessi. Secondo la Regione Marche l'occupazione delle terapie intensive è al 21,1%, quella dell'area medica (338 posti occupati) al 32,9%, in entrambi i casi in diminuzione. Sette i decessi segnalati nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale a 3.454: sono morti il 5 uomini e 2 donna, di età compresa tra 56 e 92 anni, tra i quali una 64enne bulgara, tutti con patologie pregresse. Ci sono 64 persone in osservazione nei pronto soccorso, 236 ospiti nelle strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 25.203 (-191), per persone in isolamento domiciliare o in quarantena 57.650, di cui 6.311 sintomatici. I dimessi/guariti salgono a 251.884 (+4.214). (ANSA).