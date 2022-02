Covid: Marche, +4.030 positivi, incidenza cala a 2.071,33

(ANSA) - ANCONA, 04 FEB - Sono 4.030 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove prosegue il trend di discesa del tasso di incidenza a 2.071,33 su 100mila abitanti (ieri 4.607 positivi e incidenza a 2.128,60). Sono 13.098 i tamponi complessivi analizzati, dei quali 10.604 del percorso diagnostico (positivi 38%). Dei 4.030 nuovi casi, 609 sono soggetti sintomatici, 59 sono positivi in ambito scolastico formativo, 1.187 contatti domestici, 1.148 contatti stretti di casi positivi, 1.009 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. La provincia di Ancona rimane quella con il maggiore numero di casi, 1.112, seguita da Macerata con 879, Pesaro Urbino con 773, Ascoli Piceno con 660, Fermo con 446, oltre a 160 casi fuori regione. Le fasce di età con il maggiore numero di casi sono 25-44 anni con 1.103, 45-59 con 873, 6-10 anni con 441. Il totale dei casi nelle fasce di età da zero a 18 anni è 1.200. (ANSA).