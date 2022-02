Covid: Marche, +3 ricoveri ma calano in intensiva, 9 decessi

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - Salgono a 395, + 3 su ieri, i ricoveri legati al covid nell'ultima giornata nelle Marche, a fronte di 4.607 nuovi positivi, con il tasso di incidenza che scende a 2.128,60: I pazienti in terapia intensiva sono 55 (‐3 su ieier9, quelli in semi intensiva 79 (+ 2), quelli in reparti non intensivi 261 (+4), mentre ci sono 41 dimessi. Secondo i dati della Regione Marche, l'occupazione delle terapie intensive è al 21,5%, quella dell'area medica (340 posti letto occupati) al 33,3%. Nove i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24 ore: 5 uomini e 4 donne, di età compresa tra 57 e 96 anni, tutti con patologie pregressem, che fanno salire il totale a 3.447 dall'inizio della pandemia. Sono 64 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 238 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant'Elpidio a Mare, Corinaldo, Ripatransone. I positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 25.394 (-5), le persone in isolamento domiciliare o in quarantena 53.736 59.941 (-6.205). I dimessi guariti salfono a 247.670 (-4.603). (ANSA).