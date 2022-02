Covid: +4.607 positivi Marche, incidenza scende a 2.128,60

Continua il trend in discesa del contagio da coronavirus nelle Marche, con 4.607 positivi rilevati nelle 24 ore, e il tasso di incidenza a 2.128,62, su 100mila abitanti (ieri 4.911 casi e incidenza a 2.231,51).

Secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale, che analizza i dati, la flessione sta andando avanti da 8 giorni. Sono 14.007 i tamponi complessivi analizzati nella giornata, di cui 11.339 nel percorso diagnostico, con una positività del 40,6%. Dei 4.697 nuovi casi, 754 sono soggetti con sintomi, 1.123 sono in fase di approfondimento epidemiologico, 1.355 sono contatti stretti di casi positivi, , 1.223 sono contati domestici, 11 sono positivi in setting scolastico formativo, 8 i contatti in ambiente di di vita/socialità, 5 i contatti in setting lavorativo. La provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di casi, 1,323, seguita da Macerata con 1.043, Pesaro Urbino con 863, Ascoli Piceno con 693, Fermo con 496. oltre a 189 casi fuori regione.

Il contagio è maggiormente diffuso nelle fasce di età 25-44 anni con 1.229 casi, 45-59 anni con 1.045, 6-10 anni con 458. A seguire 14-18 anni con 420. I casi complessivi da zero e 18 anni sono 1.689. (ANSA).