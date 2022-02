ANSA-IL-PUNTO: Covid, Marche, contagi in calo, ricoveri no

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - Nelle Marche si consolida il trend di appiattimento della curva dei contagi e di calo del tasso di incidenza della popolazione: con 4.607 positivi nelle ultime 24 ore, l'incidenza continua a scendere fino a 2.128,62 su 100mila abitanti (ieri era a 2.231,51), ma non diminuiscono i ricoveri.

Secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale, la flessione sta andando avanti da 8 giorni. Una tendenza confermata anche dalla Fondazione Gimbe che nel suo monitoraggio settimanale parla di una diminuzione del 13,3% di nuovi casi nella settimana dal 26 gennaio al primo febbraio, rispetto al quella precedente.

Dei 4.697 nuovi casi, 754 sono soggetti con sintomi, 1.123 sono in approfondimento epidemiologico, 111 sono positivi in setting scolastico formativo. La provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di casi, 1.323. Il contagio è maggiormente diffuso nelle fasce di età 25-44 anni con 1.229 casi, 45-59 anni con 1.045, 6-10 anni con 458. La Fondazione Gimbe rileva anche che le Marche vanno meglio della media italiana per la copertura vaccinale con la terza dose, all'80,5% rispetto all'Italia con 79,6%, ma sono indietro nelle vaccinazioni della fascia di età 5-11 anni: ha completato il ciclo il 6,8% della popolazione contro una media italiana del 14,5%, a cui aggiungere un ulteriore 12% (media Italia 18,2%) solo con prima dose. Marche in ritardo anche nel completamento del ciclo vaccinale da parte della popolazione con il 79% rispetto alla media italiana dell'89,9% , a cui aggiungere un ulteriore 2,9% (media Italia 3,9%) solo con prima dose.. Intanto i ricoverati, che hanno avuto un andamento molto altalenante con impennate fino a 48 pazienti in 2 giorni e e, ieri, un calo brusco di 16 degenti, salgono a 395, +3 nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 55 (‐3), quelli in semi intensiva 79 (+ 2), quelli in reparti non intensivi 261 (+4). Secondo i dati della Regione Marche, l'occupazione delle terapie intensive è al 21,5%, quella dell'area medica (340 posti letto occupati) al 33,3%. Nove i decessi legati al covid che fanno salire il totale a 3.447 dall'inizio della pandemia. I positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) sono 25.394 (-5), le persone in isolamento domiciliare o in quarantena 53.736 59.941 (-6.205).

Sul fronte dei contagi il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli rivendica il primato degli investimenti sui dispositivi di ventilazione meccanica nelle scuole: "due bandi da 12 milioni di euro, tra l'anno scorso e quest'anno, anche con risorse proprie" Sono installati nel 30% delle aule, ma "dove i dispositivi sono state correttamente utilizzati, il contagio si è abbassato di molto". E lo stesso Acquaroli, rilancia le sue critiche al Green pass, che "crea confusione burocratica" e sollecita il governo a recepire le richieste delle Regioni su un allentamento delle restrizioni e sui colori. (ANSA).