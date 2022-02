Rifiuti: ad Ancona raccolta differenziata supera il 60%

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - Nel 2021 si registrano dati positivi per la raccolta differenziata nei cinque Comuni serviti da AnconAmbiente. Ancona cambia la decina e si attesta al 60,58%; abbondantemente sopra il 70% Cerreto D'Esi (79,92%), Fabriano (71,87%), Sassoferrato (75,80%) e Serra De' Conti (77,67%). 67.235 tonnellate di rifiuti gestiti dall'azienda nel 2021. "I dati riportati non tengono conto del compostaggio domestico, che necessitano di un calcolo diverso e che saranno diffusi a partire dal primo trimestre del 2022 e che andranno ad aumentare le percentuali disponibili oggi", sottolinea l'azienda che evidenzia, però, anche un aspetto negativo: l'aumento della produzione di rifiuti pro capite.

"Nel complesso, su tutto il territorio gestito da AnconAmbiente, la percentuale di raccolta differenziata passa dal 62.48% al 64.19%", dichiara il presidente Antonio Gitto.

"Purtroppo - conclude l'amministratore delegato Roberto Rubegni - la produzione di rifiuti pro capite aumenta in tutti i comuni.

Una tendenza, quest'ultima, preoccupante che deve essere monitorata con attenzione e disincentivata poiché è in totale controtendenza con lo sviluppo ecosostenibile cui tutti noi siamo oggi moralmente obbligati". (ANSA).