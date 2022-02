Covid: Marche, -16 ricoveri, 7 deceduti tra cui una 41enne

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - Dopo il boom di ricoveri degli ultimi due giorni (+48), nelle ultime 24ore è sceso sensibilmente il numero degenti per Covid-19 nelle Marche: -16 nell'ultima giornata e totale che si attesta a 392; -3 i ricoverati in Terapia intensiva (58; saturazione 22,6% dei 256 posti letto) e -13 in Area Medica (32,7%). Nell'ultima giornata 4.911 casi di positività con incidenza su 100mila abitanti in calo a 2.231,51 (ieri 2.317,09); sette le persone decedute tra cui una 41enne di Castelfidardo (Ancona), con patologie pregresse. Lo comunica la Regione.

Il totale regionale di vittime si attesta a 3.438: in 24ore sono morte, oltre alla 41enne, quattro persone del Fermano (un 86enne e una 89enne di Fermo, una 78enne di Monte Urano, una 93enne di Rapagnano), un 59enne di Montemonaco (Ascoli Piceno), una 85enne di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino).

Tra i ricoverati, nello specifico, oltre ai 58 in Intensiva, ci sono 77 degenti in Semintensiva (-3 rispetto a ieri) e 229 in reparti non intensivi (-10). In 24ore sono 19 le persone dimesse da strutture ospedaliere. In calo sia il totale di positivi (ricoveri più isolamenti) a 25.399 (-196) sia gli isolamenti domiciliari (59.941; -981). I guariti/dimessi sono 243.067 (+5.160). Gli ospiti di strutture territoriali sono 229 e 61 in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).