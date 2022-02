Covid: Civitanova, in arrivo quattro medici militari per Ps

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - Sono quattro i medici militari, di cui due dell'Aeronautica Militare, che presteranno servizio al pronto soccorso di Civitanova Marche (Macerata) per sopperire alle necessità del momento. Due di loro sono arrivati oggi e sono già operativi, due invece inizieranno il loro lavoro venerdì 4 febbraio e si fermeranno per 15 giorni. Lo fa sapere la Regione Marche. L'Area Vasta 3 ricorda che nel pronto soccorso sono presenti un'area di osservazione Covid, un'area di degenza medica Covid con 6 posti letto e la semi-intensiva Covid che conta 7 letti. E che la situazione nel pronto soccorso civitanovese è stata complicata anche dalla non disponibilità di medici, risultati positivi a Covid 19.

"L'attuale situazione pandemica - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini - vede una crescita degli accessi in pronto soccorso sia per patologia Covid che per altre cause e questo comporta una gestione diversificata dei pazienti.

Il reale problema - ha aggiunto - è che in questi anni i medici del 118, di continuità assistenziale, di base e guardie mediche non sono stati formati". Saltamartini ha quindi ringraziato i militari in arrivo e le Forze Armate per la disponibilità e "tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'operazione di supporto". La Regione "ha potuto contare nel mese di gennaio anche su due medici e due infermieri militari per le vaccinazioni in Area Vasta 2, e di un medico e due infermieri per il tracciamento in Area Vasta 3". (ANSA).