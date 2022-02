Comuni: Camerino, commissario prefettizio è Paolo De Biagi

Il commissario prefettizio incaricato di guidare l'amministrazione comunale di Camerino è Paolo De Biagi. Stamani è stato ricevuto dal prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, che gli ha espresso gli auguri di "buon lavoro". L'incontro è servito anche per mettere a punto i principali temi da affrontare fino a quando la città di Camerino non tornerà ad avere un Consiglio comunale nel pieno delle sue funzioni. De Biagi, già prefetto di Terni e commissario straordinario al Comune di Padova, in passato ha ricoperto incarichi anche nella Prefettura di Pesaro Urbino e di Ancona, e arriva a Camerino dopo che sette consiglieri - quattro di minoranza e tre di maggioranza - hanno rassegnato le dimissioni decretando la fine della legislatura guidata dall'ormai ex sindaco Sandro Sborgia.

Nel suo incarico De Biagi verrà coadiuvato dal dott. Carlo Ferraccioni, vice prefetto aggiunto della Prefettura di Macerata in qualità di sub commissario. (ANSA).