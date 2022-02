ANSA-IL-PUNTO/Covid: tamponi 'sprint' in farmacia,2 denunce

(ANSA) - ANCONA, 02 FEB - Dopo i picchi dei giorni scorsi (+48 ricoveri in 48ore) nelle Marche scende il numero di ricoveri (392; -16); l'incidenza di casi positivi (rilevati 4.911 in 24ore) prosegue il trend in calo (2.231,51 su 100mila abitanti contro 2.317,09 di ieri) e si registrano 7 decessi tra i quali una 41enne di Castelfidardo (Ancona) con patologie pregresse. E dopo il medico ascolano e l'infermiere falconarese, arrestati in due vicende distinte per false vaccinazioni funzionali a far ottenere indebiti Green pass, emerge un caso di irregolarità nei tamponi anti-Covid in una farmacia di Senigallia (Ancona): test sin troppo rapidi, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, procedure irregolari con tempi di risposta entro 3-4 minuti rispetto ai 15 (oltre al tempo di prelievo) necessari per l'attendibilità di quel tipo di tampone e per il rilascio del Pass. Denunciati i titolari della farmacia, di 32 e 48 anni, per falso ideologico in certificati da esercenti servizio di pubblica necessità, inadempimento di contratti di pubbliche forniture e percezione di contributi a carico dello Stato (per i tamponi calmierati per ragazzi 12-18 anni).

A carico della farmacia i militari hanno eseguito anche un sequestro d'urgenza, convalidato dal gip: all'esercizio sono stati interdetti la somministrazione dei tamponi e l'accesso alla piattaforma nazionale. Gli investigatori hanno scoperto anche che numerose registrazioni di tamponi sulla piattaforma nazionale erano state fatte con orari anticipati a quelli effettivi, secondo l'accusa, per non risultare troppo a ridosso di quello del rilascio della certificazione verde.

A Civitanova Marche (Macerata) in arrivo rinforzi di quattro medici militari (due dell'Aeronautica) per il Pronto soccorso, al fine di sopperire alle necessità del momento. Due sono sono già operativi da oggi, altri due inizieranno venerdì 4 febbraio e si fermeranno per 15 giorni. Nel pronto soccorso sono presenti un'area di osservazione Covid, una di degenza medica Covid (6 posti letto) e la semi-intensiva Covid (7 letti). La situazione nel pronto soccorso civitanovese è stata complicata anche dalla indisponibilità di alcuni medici positivi al Covid. "L'attuale situazione pandemica - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, che ha ringraziato le Forze armate e gli stessi medici militari per la disponibilità - vede una crescita degli accessi in pronto soccorso sia per patologia Covid che per altre cause e questo comporta una gestione diversificata dei pazienti".

Tra i pazienti Covid, ad Ancona, è ricoverata nel reparto di Clinica di Rianimazione dell'Ospedale regionale di Torrette anche una 30enne del Teramano, affetta da polmonite interstiziale bilaterale virale, che nei giorni scorsi ha dato alla luce un bimbo con taglio cesareo alla 32/a settimana eseguito al 'Salesi'. Le sue condizioni si sono stabilizzate. Il quadro era peggiorato dopo il parto: ora si è stabilizzato ma resta in gravi condizioni e in prognosi riservata. Il bimbo nato pre-termine, circa 1 kg di peso, non positivo al Covid, è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva neonatale del Salesi.

Il quadro dei ricoveri registra cali in tutte le tipologie di reparti: -3 in Terapia intensiva (58; saturazione 22,6% dei posti letto) e -13 in Area Medica (32,7%). Con gli ultimi sette decessi, il totale di vittime arriva a 3.438: oltre alla 41enne, decedute quattro persone del Fermano (un 86enne e una 89enne di Fermo, una 78enne di Monte Urano, una 93enne di Rapagnano), un 59enne di Montemonaco (Ascoli Piceno), una 85enne di Montecalvo in Foglia (Pesaro Urbino). (ANSA).