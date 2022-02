Scuola: Latini, credo in vaccini ma non discriminare i ragazzi

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - In tema di gestione delle quarantene "c'è bisogno di semplificare e soprattutto di evitare il più possibile la Dad anche per le elementari: io sono vaccinata e credo nella vaccinazione ma a mio avviso discriminare i ragazzi vaccinati e non vaccinati, sulle quarantene e sulla didattica a distanza nelle scuole, non penso sia un'azione da fare". Lo ha detto l'assessora regionale all'Istruzione Giorgia Latini rispondendo ai cronisti a margine del Consiglio regionale delle Marche, e rimarcando il fatto che "si è visto che anche i ragazzi con le terze dosi e le persone, anche noi con la terza dose, possiamo essere positivi. Quindi - ha aggiunto - non c'è criterio di buon senso nella diversificazione su questa tempistica della dad tra vaccinati e non vaccinati".

Nelle Marche, ha riferito l'assessora, "le scuole in Dad sono diminuite, ora al 12.13% del totale, quindi molto inferiore al 20% delle scorse settimane". Quanto al ripristino degli scritti alle Superiori per l'esame di maturità è "un segnale di ritorno alla normalità anche perché, come sappiamo, la fase dell'emergenza sta diminuendo e soprattutto abbiamo visto che anche questa settimana le scuole in dad sono diminuite".

"L'esame di maturità si fa poi in un periodo più caldo - ha rimarcato - in cui abbiamo visto che i contagi scendono anche in modo naturale. Soprattutto bisogna iniziare a vivere questa situazione con normalità, sapendo anche che soprattutto i ragazzi delle Superiori sono per oltre il 90% vaccinati almeno con la prima dose. quindi sono coperti ed è necessario tornare in presenza". I ragazzi però contestano: "Lamentano un percorso didattico che non è stato sempre nella normalità, in presenza, con le prove scritte. - ha detto ancora l'assessora - Sono sicura che le commissioni, composte da commissari interni e presidente esterno, terranno in considerazione le difficoltà che hanno vissuto i nostri studenti lo scorso e questo anno".

(ANSA).