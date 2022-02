Incidenti stradali: auto contro camion, muore 61enne

(ANSA) - CAGLI, 01 FEB - Un uomo di 61 anni di Cagli è morto in un incidente stradale avvenuto sulla SP3 al km 239 nel Comune di Cagli. Era alla guida di un'auto che è si è scontrata con un camion. Il 61enne è morto sul colpo, il suo corpo è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e il personale sanitario intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto il 118, la Polizia Stradale di Pesaro e di Cagli. La SP3 è stata chiusa in entrambe le direzioni per tutta la durata dell'intervento. (ANSA).