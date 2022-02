Covid: Marche, +24 ricoveri, 8 decessi

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - Nuova impennata di ricoveri per covid nelle Marche, dove ne sono stati registrati altri 24 (dopo quelli di ieri), facendo salire il totale a 408, di cui 61 in terapia intensiva (-1), 80 in semi intensiva (+4), 267 in reparti non intensivi (+21), a fronte di 30 dimessi. Secondo i dati della Regione, l'occupazione delle terapie intensive è al 23,8%, quella dell'area medica sale 34%, portando di nuovo le Marche verso la zona arancione. Otto i decessi nelle ultime 24 ore: tre donne e 5 uomini di età compresa tra 54 e 91 anni, tutti con patologie pregresse che fanno salire il totale a 3.431. Sono 56 le persone in osservazione nei pronto soccorso,216 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi (tra ricoverati e in isolamento) scendono a 25.595 (ieri 26.950), le persone in quarantena e isolamento domiciliare a 60.922 da 62.119. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 237.967. (ANSA).