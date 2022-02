Covid: +6.167 casi Marche, ma incidenza continua a scendere

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - Sono 6.167 o nuovi positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove il tasso di incidenza continua a scendere, arrivando a 2.317,09 su 100mila abitanti (ieri a fronte di 1.753 positivi, pochi come di consueto il lunedì, l'incidenza era 2.426,25, proseguendo un trend di discesa in corso da giorni). Sono 19.184 i tamponi analizzati nelle 24 ore, di cui 16.231 nel percorso diagnostico, cion una positività del 38%. I soggetti sintomatici sono 711, i casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici sono 1.682, i contatti stretti di casi positivi 2.013, i contatti domestici 1.633, i positivi in setting scolastico formativo 89, i contatti in ambiente di vita/socialità 8, 3 nelle caselle contatti in setting lavorativo e screening sanitario, 1 in setting assistenziale, 24 extra regione. Nella provincia di Ancona il maggior numero di casi, 1.803, seguita da Macerata con 1.329, Pesaro Urbino con 1.237, Ascoli Piceno con 855, Fermo con 718, oltre a 225 fuori regione. Le fasce di età più interessate dal contagio restano 25-44 anni con 1.656 positivi, 45-59 anni con con 1.406, 6-10 anni con 736; nella fascia di età 60-69 anni si contano 456 nuovi casi. I positivi nelle fasce di età da zero a 18 anni sono complessivamente 1.920. (ANSA).