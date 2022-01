Tv: Centro Papa Giovanni XXIII su Rai2 il 4 e 6 febbraio

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - A fine gennaio, il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona e le persone con disabilità che ospita, hanno ricevuto la visita del conduttore Rai Riccardo Cresci e della sua troupe televisiva. Prima nella splendida cornice del Parco di Posatora (con una bellissima vista sulla città), poi nei locali del Centro, si è parlato della Cooperativa e dei progetti per la qualità di vita dei suoi utenti, e soprattutto di Fricchiò, la Ristorazione Solidale a base di inclusione sociale e lavorativa, che vede assunte persone con disabilità e sostiene le attività a loro dedicate. Il servizio realizzato andrà in onda durante "O Anche No", il programma di Rai2 dedicato alla disabilità, presentato appunto da Riccardo Cresci e da Paola Severini Melograni. Sarà visibile in tv venerdì 4 Febbraio alle 00:45 e in replica domenica 6 Febbraio alle 9:10 circa, e resterà disponibile nei giorni successivi anche sulla piattaforma RaiPlay. Il Centro Papa Giovanni XXIII onlus di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e "Casa Sollievo", un appartamento di pronta accoglienza per persone disabili, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all'autonomia e alla felicità delle persone disabili.

(ANSA).