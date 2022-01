Covid: +1.753 positivi Marche, incidenza scende a 2.426,25

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Numero di nuovi casi covid e incidenza settimanale in miglioramento nelle Marche: secondo l'Osservatorio Epidemiologico regionale, la settimana si chiude con 36.428 positivi rispetto ai 40.062 di quella precedente, -3.634 (9,07%). Nell'ultima giornata sono stati rilevati 1.753 positivi, con il classico effetto domenica per il minore numero di tamponi processati nel giorno festivo: 7.104 in totale, di cui 4.915 nel percorso diagnostico con positività 35,7%.

Continua a calare il tasso di incidenza settimanale, oggi a 2.426,25 su 100mila abitanti (ieri 2.460,56). I soggetti con sintomi sono 401, i casi in fase di approfondimento epidemiologico 503, i positivi in setting scolastico formativo 2, i contatti stretti di casi positivi sono 496, quelli domestici 329, quelli in ambiente di vita /socialità 9. Ancona resta la provincia con il maggior numero di casi, 517, seguita da Macerata con 421, Pesaro Urbino con 328, Ascoli Piceno con 239, Fermo con 175, oltre a 73 casi di fuori regione. Le fasce di età 25-44 anni con 487 casi, 45-49 con 388 e 6-10 anni con 237 sono quelle in cui il virus circola maggiormente. Sono 625 i casi complessivi nelle fasce di età da zero a 18 anni. (ANSA).