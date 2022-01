Cade albero su auto, illeso conducente

(ANSA) - MONTEFANO, 31 GEN - I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 6:30 in Contrada Paganuccia nel Comune di Montefano (Macerata), per un albero di alto fusto caduto su di una autovettura in transito. La persona alla guida ne è uscita illesa. Sul posto la squadra della Sede Centrale di Macerata, con in supporto personale da Ancona con l'autogru, ha rimosso e tagliato la grossa pianta. (ANSA).