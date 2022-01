ANSA-IL-PUNTO/Covid: Marche, 53.845 over 50 non vaccinati

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Nelle Marche ancora 53.845 over 50 non vaccinati alla vigilia della possibilità di applicazione di sanzione (100 euro, una tantum), da domani, per coloro che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale anti-Covid per questa fascia d'età. Su una platea di 722.336 persone vaccinabili di età superiore al mezzo secolo, sono 668.491 (92,54%) quelle che hanno ottenuto una prima dose. Macerata è la provincia con la più alta percentuale di over 50 non ancora vaccinati (13,13%; 19.395); seguono Fermo (8,68%; 7.428); Pesaro Urbino (8,41%, 14.124), Ascoli Piceno (7,21%; 7.253); Ancona, la più virtuosa, con solo il 2,52% (5.645). Nella regione è emerso il primo caso di variante Omicron 2 (BA.2), stesso 'ceppo' Omicron ma un numero superiore di mutazioni della proteina spike. Il caso, in provincia di Ancona, è stato individuato nell'ultimo monitoraggio condotto dal Laboratorio di Virologia, nella settimana dal 24 al 29 gennaio. "La variante Omicron nelle Marche - spiega il direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona Stefano Menzo - registra una prevalenza quasi al 100% in tutte le province, ormai la variante Delta non è quasi più presente".

Nell'ultima giornata balzo di ricoveri nelle Marche: +24 portano il totale a 384. I degenti in Terapia intensiva sono 62 (+3), 76 in Semintensiva (+1) e 246 nei reparti non intensivi (+20. Con queste variazioni la saturazione di pazienti Covid nelle Terapia intensive sale a 24,2% (256 i posti letto complessivi) e in Area Medica al 31,4% (322 ricoverati su 1.027 posti letto). I contagi in 24ore sono stati 1.753 (dato sempre più basso dopo il fine settimana) con incidenza su 100mila abitanti in calo a 2.426,30 rispetto a 2.460,56 di ieri.

Le vittime correlate al Covid salgono a 3.423; sei le persone decedute in un giorno: due nel Fermano (un 87enne di Montegiorgio e una 95enne di Fermo), due nel Pesarese (un 76enne e una 82enne di Pesaro), un 81enne di Grottammare (Ascoli Piceno) e un 95enne di Potenza Picena (Macerata). Il totale di vittime nella regione sale a 3.423. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) si porta a 26.950 (+19) mentre gli isolamenti domiciliari sono 62.119 (-2002) e i guariti/dimessi sono 230.456 (+1.735). Gli ospiti di strutture territoriali sono 226 e le persone i osservazione nei pronto soccorso sono 51.

Il picco epidemico nelle Marche, secondo l'analisi previsionale, verrà raggiunto nell'ultima settimana di gennaio, con una successiva fase di 'plateau'. L'incidenza stimata in fase di plateau (secondo quanto previsto dalla nuova circolare regionale: caso positivo riconosciuto con percorso molecolare o antigenico) "è pari a 25 mila casi/settimana, con una media di circa 4mila casi positivi/giorno".

Proprio per affrontare l'attuale fase di plateau endemico (appiattimento della curva epidemica) e garantire allo stesso tempo le altre attività sanitarie", la Regione "riorganizza il sistema ospedaliero dei posti letto dedicati al Covid: la delibera, approvata dalla giunta su proposta dell'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, in base anche alle indicazioni ministeriali, stabilisce "il tetto massimo dei posti letto Covid nelle Marche a 354 in Area medica, a 79 in Terapia intensiva e a 258 in area post critica e 42 in Residenza Dorica. (ANSA).