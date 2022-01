Incidenti lavoro: muore agricoltore travolto da motozappa

(ANSA) - PESARO, 30 GEN - Un agricoltore di 72 anni è morto dopo essere stato travolto dalla sua motozappa. E' accaduto oggi intorno alle 13:30 in via Molino Mosca, in località Candelara, nei ressi di Pesaro. L'agricoltore è stato trovato senza vita da un vicino che era accorso sentendo uno strano rumore della motozappa. A terra, schiacciato tra un albero e il mezzo agricolo, c'era il corpo senza vita del 72enne. All'arrivo dei soccorsi, il medico ha solo constatato il decesso risalente ad almeno mezz'ora prima. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. (ANSA).