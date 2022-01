Covid: nelle Marche 371 ricoveri (+10), verso zona arancione

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Continuano a salire i ricoveri legati al covid nelle Marche, arrivati nell'ultima giornata a 371, + 10 su ieri, portando la Regione in zona arancione, salvo cambiamenti di criteri decisi in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre il tasso di incidenza si abbassa e la curva dà segni di appiattimento (5.111 positivi nelle ultime 24 ore, tasso di incidenza a 2.524,70 su 100mila abitanti, delta in calo del 3,4% e 1.300 casi in meno sulla settimana precedente).

Dei 371 ricoverati, 61 sono in terapia intensiva (+4), 70 in semi intensiva (-2), 240 in reparti non intensivi (+8), con 33 dimessi. L'occupazione dei posti letto è al 23,8% per le intensive e al 30,4% (310 posti occupati) per l'area medica, l'ultimo parametro mancante per entrare in zona arancione. I dati della Regione indicano che ci sono stati 7 nuovi decessi, di 5 uomini e 2 donne, di età compresa tra 76 e 97 anni, tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.412.

Sono 53 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 223 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi (ricoverati più isolati) sono 27.624 (+2.533), le persone in quarantena 65.559, i dimessi/guariti salgono a 27.254. (ANSA).