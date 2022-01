Covid: +4.890 casi Marche ma incidenza in netto calo a 2.576,72

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Sono 4.890 i positivi rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove il tasso di incidenza scende in maniera decisa a 2576,72, ieri i nuovi casi erano 6.152 e l'incidenza 2.614,12. I positivi rappresentano il 37,7% dei 12.962 tamponi diagnostici su 15.128 tamponi totali. I sintomatici sono 694, i casi in fase di approfondimento epidemiologico sono 897, i contatti stretti di casi positivi 1.912, i contatti domestici 1.254, i positivi in setting scolastico formativo 89, i contatti in ambiente di vita/socialità 18. La provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di contagi, 1.468, seguita da Pesaro Urbino con 1.083, Macerata con 983, Fermo con 581, Ascoli Piceno con 573, e 202 casi fuori regione. Il contagio gira soprattutto nella fascia di età 25-44 anni con 1.348 casi, in quella 45-59 anni con 1.087, in quella 6-10 anni con 482. Per quello che riguarda i giovanissimi c sono anche 79 casi nella fascia 0-2 anni, 183 in quella 3-5 anni, 264 in quella 11.13 anni, 400 i quella 14-18 anni, (ANSA).