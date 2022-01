Scuola: Marche, 1.323 classi in Dad e 705 in quarantena

Nelle Marche, a causa di casi positivi di Covid, sono 1.323 le classi scolastiche in didattica a distanza (Dad) al 26 gennaio (805 il 18/1) e 705 quelle in quarantena (218 il 12/1). Lo fa sapere l'Ufficio scolastico regionale sulla base di dati forniti dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

Per quanto riguarda le vaccinazioni degli studenti (età 12-19 anni) risulta che, al 12 gennaio, la percentuale di vaccinati con prima dose era al 92,2%, con il ciclo completo al 72,5%, con anche la dose booster al 21,3%. I non vaccinati sono 8.913 (7,8%). (ANSA).