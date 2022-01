Nelle Marche raccolte 7.200 tonnellate Pneumatici Fuori Uso

Complessivamente nelle Marche nel 2021 Ecopneus ha raccolto 7.200 tonnellate di 'Pneumatici Fuori Uso' e ha riciclato l'equivalente in peso di oltre 800mila pneumatici. Esaudite 924 richieste di prelievo presso i gommisti serviti sul territorio, incrementando del 20% la propria quota di raccolta aggiuntiva "straordinaria". Secondo i dati di Ecopneus le Marche sono la 12/a Regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2021, un dato legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella regione.

Andando nel dettaglio provinciale, Ecopneus ha raccolto 2.008 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso nella sola provincia di Ancona, 1.878 tonnellate nella provincia di Pesaro Urbino, 1.494 tonnellate nella provincia di Macerata, 934 tonnellate nella provincia di Fermo ed infine 916 tonnellate nella provincia di Ascoli Piceno. "Lo scorso anno, nonostante la situazione emergenziale, siamo riusciti comunque a raggiungere pienamente gli obiettivi di legge, garantendo una raccolta capillare su tutto il territorio nazionale e dando il nostro contributo per risolvere un problema causa di forti sofferenze per i gommisti", il commento di Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus.

(ANSA).