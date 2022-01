Incidente A14 tra Pesaro e Cattolica, un ferito in ospedale

Un incidente stradale ha coinvolto vari mezzi in A14 tra cui due furgoni, in tarda mattinata, nel tratto che va da Pesaro a Cattolica. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta con due autobotti e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre dalle lamiere una persona che è stata successivamente trasportata presso l'Ospedale di Pesaro per accertamenti. I pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale. (ANSA).