Giorno Memoria: Mangialardi, da Liliana Segre grande lezione

"Oggi è il Giorno della #Memoria e in attesa della quarta chiama per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, è stato per me un onore immenso avere avuto l'occasione di confrontarmi con Liliana Segre sul profondo significato di questa celebrazione". Lo scrive il capogruppo Pd in Consiglio regionale, e uno dei tre 'grandi elettori' marchigiani, Maurizio Mangialardi in un post su Facebook in cui richiama le parole della sanatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz: "Coltivare la memoria è un dovere di ogni società che voglia dirsi civile. Curare il senso della storia, situare il proprio essere in una prospettiva di lungo periodo che permetta di muoversi meglio nel presente, di vedere meglio i pericoli sulla scorta appunto dell'esperienza, questo il compito di tutti e di ciascuno".

"La forza, la sensibilità e la dignità di questa grande donna affondano le radici nel ricordo di chi è sopravvissuto alla tragedia della #Shoah - aggiunge Mangialardi - Un #ricordo che oggi Liliana #Segre continua a tenere vivo nelle tantissime occasioni pubbliche e negli incontri con le scuole affinché, come sosteneva Primo #Levi, ciò che è accaduto con l'#Olocausto non si ripeta mai più".

"Un messaggio più che mai utile, direi anzi fondamentale, - prosegue l'esponente dem - per difendere la nostra #democrazia, la nostra #libertà, i nostri #diritti, e riaffermare l'idea di una società coesa, inclusiva e solidale". "Davvero una grande lezione per tutti noi. Grazie Liliana". (ANSA).