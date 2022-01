Covid: Marche, +1 ricovero, 8 deceduti tra cui un 47enne

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Nelle Marche in 24 ore un ricoverato in più (358), 6.152 casi di contagio (incidenza 2.640,12 su 100mila abitanti) e otto decessi correlati al Covid-19. Lo comunica la Regione nel consueto aggiornamento giornaliero. Tra le ultime persone decedute anche un 47enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo), con patologie pregresse. Per quanto riguarda i ricoveri -1 in Terapia intensiva (57), con saturazione al 22,6%, -1 in Semintensiva (71) e +3 in reparti non intensivi (230); 31 i dimessi. Complessivamente l'Area Medica (301 ricoveri; saturazione Covid del 29,75%) è a due ricoveri di distanza dalla soglia per la zona arancione.

Nell'ultima giornata nel Fermano è deceduta, oltre al 47enne di Porto Sant'Elpidio, anche una 81enne di Porto San Giorgio; tre decessi in provincia di Macerata (una 61enne di Civitanova Marche, un 74enne di Tolentino e una 89enne di Appignano); nell'Anconetano morte due anziane di Senigallia (89 e 90anni); infine è deceduto un 74enne di Offida (Ascoli Piceno). Tutti i deceduti soffrivano anche di patologie pregresse.

Attualmente ci sono 224 ospiti in strutture territoriali e 62 persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non ricoverate). Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti) sale a 25.014 (+3.096), gli isolati a domicilio scendono a 69.453 (-1.199) mentre i guariti/dimessi sono 216.143 (+3.048).

