Infrastrutture: Baldelli, Fano-Grosseto 'torni' a 4 corsie

(ANSA) - URBINO, 26 GEN - L'assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli, accompagnato dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini, ha incontrato a Roma i rappresentanti del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici per presentare le osservazioni e le richieste di integrazione al progetto della E78 Fano-Grosseto, affinché l'attuale percorso previsto da Anas a due corsie non raddoppiabili tenga invece in considerazione tutte le valutazioni, coordinate dalla Regione Marche, così come espresse dal territorio.

"Abbiamo intrapreso un percorso molto proficuo per il completamento di tutti i tratti della E78 da Fano a Grosseto - riferisce Baldelli al termine dell'incontro -. Il prossimo passaggio sarà la Conferenza dei servizi in cui Anas è stata chiamata dalla stessa Commissione del Consiglio dei Lavori Pubblici a rielaborare il progetto che chiediamo torni alla originaria previsione delle quattro corsie, anche a stralci, mediante la realizzazione funzionale di una viabilità a due corsie raddoppiabili". Anche le Regioni Umbria e Toscana, ricorda la Regione, "che nel dicembre scorso avevano firmato un Protocollo d'intesa con la Regione Marche, sono compatte nel chiedere ad Anas e Mims la progettazione a quattro corsie dell'intero itinerario, oltre alla realizzazione della seconda canna del traforo della Guinza e il tratto da Santo Stefano di Gaifa al confine con l'Umbria.

"Oggi - ha concluso Baldelli - insieme alla provincia di Pesaro e Urbino ed agli amministratori locali, la Regione Marche ha creato una squadra che lavorerà unitariamente per il completamento della Fano-Grosseto, un'arteria strategica non solo per la nostra regione, ma, grazie all'inserimento nella rete Ten-T, per il Centro Italia e l'Europa". (ANSA).