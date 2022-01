Giro: Jesi si accende di rosa, città di tappa il 17 maggio

(ANSA) - JESI, 26 GEN - Oggi, a 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia prevista per il 6 maggio a Budapest, tutte le piazze delle città sedi di partenza e di arrivo di tappa si accendono di rosa. Anche Jesi - dove il Giro arriverà il 17 maggio - è tra le protagoniste con piazza della Repubblica, il Teatro Pergolesi e la fontana che si sono tinte dei colori della manifestazione ciclistica giunta alla edizione numero 105. Per l'occasione, nella stessa piazza, fino a mezzanotte, è esposta un velocipede rosa, delle dimensioni da guinness: 3,5 metri di altezza, 4 metri di larghezza per un peso complessivo di 3 quintali di proprietà di Giuseppe Morganti. Da alcuni giorni, inoltre, il pullman che collega Jesi ai Comuni della Vallesina ha una fiancata colorata di rosa in onore dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia. L'iniziativa è promossa dal Comune di Jesi in collaborazione con le autolinee Crognaletti e mira a promuovere in tutto il territorio l'appuntamento con la corsa rosa, quando la frazione partita da Pescara si concluderà in viale della Vittoria nella città marchigiana.

Si tratta dello stesso pullman che sulla fiancata opposta riporta l'immagine di Roberto Mancini, uno dei più noti campioni jesini e attuale ct della Nazionale di calcio, realizzata in occasione della vittoria azzurra agli Europei. Scelta non casuale, in quanto Mancini, buon ciclista praticante, è il presidente onorario del Comitato Jesi Gran Ciclismo. Il primo viaggio del pullman colorato di rosa è stato salutato dal sindaco Massimo Bacci e dall'assessore allo sport Ugo Coltorti, oltre che dall'ad della società di trasporto pubblico Daniele Crognaletti. (ANSA).