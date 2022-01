Comune di Fermo 'virtuoso', -86% abbandono mozziconi

(ANSA) - FERMO, 26 GEN - Fermo è tra i Comuni più virtuosi della campagna nazionale "Piccoli gesti, grandi crimini", contro l'abbandono dei mozziconi di sigarette. E' quanto emerge dai risultati del progetto realizzato da Marevivo, in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e Anci, giunto a conclusione dopo aver coinvolto nel 2021 le città di Bari, Fermo, Catania e San Felice Circeo con attività di sensibilizzazione delle comunità locali, analisi quali-quantitative e condivisione di linee guida con le Istituzioni locali. Dopo la campagna è stata registrata nelle 4 località una forte riduzione del fenomeno del littering per un valore medio complessivo di -53% a San Felice Circeo, -86% a Fermo, -57% a Catania e -16% a Bari. Per valutare l'impatto della campagna, JustOnEarth, startup italiana specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale ha effettuato il confronto tra il numero di mozziconi di sigarette prima del lancio dell'iniziativa e dopo la sua conclusione, utilizzando una tecnologia avanzata di monitoraggio satellitare e intelligenza artificiale. "Siamo molto lieti di questo risultato che giunge dopo aver aderito a questa iniziativa importante di sensibilizzazione per cui ringraziamo Marevivo, Bat Italia, Ministero e Anci - le parole del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro - e che si somma ed è in linea con le numerose azioni che in questi anni l'Amministrazione Comunale ha portato avanti e che proseguono per rendere la città sempre più green". (ANSA).