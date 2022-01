Danza: Raimondo Arcolai (Amat) al Tavolo Permanente del Mic

(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - Raimondo Arcolai, coordinatore della programmazione Amat e membro dell'Ufficio di Presidenza dell'Agis, presidente al terzo mandato dell'Associazione Danza Esercizio e Promozione (Adep) e della NiD Platform nuova piattaforma della danza italiana, è stato nominato nel Tavolo Permanente Danza istituito dal Ministro della Cultura Dario Franceschini alla Direzione generale Spettacolo del MiC per approfondire temi e problemi legati al settore e formulare proposte in materia. Il decreto di nomina di Arcolai, a firma del direttore generale del ministero Antonio Parente, è stato ricevuto con particolare favore anche per il riconoscimento dell'importanza e del ruolo delle Marche nel settore della danza. "La danza è un'eccellenza della cultura italiana riconosciuta in tutto il mondo. Insieme alle fondazioni lirico-sinfoniche, come altri settori dello spettacolo dal vivo, ha sofferto in questo periodo di limitazioni ed è giusto che il Governo e le istituzioni siano vicine e lavorino al massimo per trovare delle soluzioni", ha dichiarato il Ministro Franceschini. Nel Tavolo Permanente, presieduto da Roberto Giovanardi direttore di Ater, sono rappresentati tutti i più importanti soggetti nazionali della formazione, produzione ed esercizio della danza in Italia: le accademie e balletti dei teatri alla Scala di Milano, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Massimo di Palermo e Carlo Felice di Genova, le piattaforme e festival ItaliaFestival, C.Re.S.Co, NiD Platform, l'Accademia Nazionale di danza, il Liceo Coreutico Statale di Torino, le diverse associazioni di categoria (Anfols, Adep, Aidaf, Atit, Fids), gli artisti, rappresentati Amedeo Amodio, Mauro Bigonzetti, Roberto Bolle, Vittoria Cappelli, Liliana Cosi, Donatella Ferrante. (ANSA).