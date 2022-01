Da Ministero oltre 2 milioni per Soprintendenze Marche

(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - Il Ministero per i Beni culturali ha stanziato oltre 2 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per le due Soprintendenze delle Marche, tramite la legge sulle Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che istituisce un fondo di finanziamento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Le risorse assegnate sono state così ripartite: a favore della Soprintendenza per le province di Ancona e Pesaro Urbino è stato stanziato un milione e 778 ila euro; mentre alla Soprintendenza di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata sono andati 275mila euro. Fondi che per le 2 Soprintendenze saranno utili, ad esempio, per interventi di restauro conservativo e indagini diagnostiche su opere lignee danneggiate dal sisma oppure per intervento di restauro della tavola di Pellegrino Tibaldi, raffigurante "Il Battesimo di Cristo", conservata presso la chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona. La maggior parte dei soldi, un milione e 100mila euro, sono invece destinati per la messa in sicurezza e il restauro delle strutture murarie del porto romano di Ancona, che saranno anche restaurate. Sarà anche realizzato un percorso di visita, che consentirà di vedere il porto antico al suo interno. Tra le altre linee di azione finanziate, in questo caso per 150mila euro, ci sono pure gli interventi di restauro conservativo su opere lignee danneggiate dal terremoto, ricoverate presso il deposito allestito presso il Palazzo vescovile di San Severino Marche e presso quello di Forte Malatesta ad Ascoli Piceno, per la restituzione alla fruizione pubblica dei beni provenienti dalle aree colpite dal sisma 2016. (ANSA).