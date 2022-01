Covid: Marche, 11 decessi e +4 ricoveri (354) in 24ore

In un giorno picco di decessi correlati al Covid nelle Marche per l'ultima ondata: 11 persone morte di cui quattro del Fermano, quattro della provincia di Ancona e tre del Maceratese. Il totale regionale di vittime, fa sapere la Regione, sale a 3.372. In 24ore 7.805 nuovi casi e incidenza in lievissimo rialzo a 2.667,97. Sul fronte ricoveri sono quattro i degenti in più per un totale che raggiunge i 354: +5 in Terapia intensiva (59) con una saturazione dei posti (256 in totale) che sale al 23,4%; +1 in Semintensiva (76) e -2 in reparti non intensivi (219); in area medica 295 pazienti per un'occupazione Covid del 29,2% (i posti sono 1.010). Infine sono 21 i pazienti dimessi da strutture ospedaliere in un giorno.

Per quanto riguarda le persone decedute, tutte alle prese anche con patologie pregresse, sono sei uomini e cinque donne: nel Fermano un 60enne, una 83enne e una 98enne di Fermo e una 78enne di Campofilone; in provincia di Ancona una 76enne di Loreto, un 79enne di Senigallia, un 88enne di Chiaravalle e un 86enne di Serra de' Conti; in provincia di Macerata un 74enne di Matelica, una 85enne di Morrovalle e un 92enne di Civitanova Marche.

Attualmente sono 216 le persone ospiti di strutture territoriali e 64 quelle in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti) raggiunge i 21.746 (+1.184) e le persone in isolamento domiciliare 70.652 (+660). I guariti/dimessi sono 207.086 (+6.611). (ANSA).