Covid: Marche, 7.806 casi in 24h,curva incidenza quasi piatta

Prosegue l'andamento sostanzialmente stabile, negli ultimi cinque giorni, dell'incidenza di casi Covid su 100mila abitanti nelle Marche con la curva 'appiattita' dopo l'impennata delle due settimane precedenti: nell'ultima giornata ancora un numero molto alto di contagi (7.806) ma l'incidenza resta 'poco mossa' (2.667,97 rispetto a 2.664 di ieri; in precedenza 2.647,04 e 2.609,65).

Tra i nuovi contagiati 741 con sintomi; sono 2.507 i contatti stretti di positivi e 2.362 i contatti domestici, 114 in ambiente di scuola/formazione, 8 di lavoro, 34 di vita/socialità, 2 in setting assistenziale e 3 sanitario; su 2.017 casi in corso l'approfondimento epidemiologico.

A livello provinciale Ancona e Pesaro Urbino intorno ai 2mila casi (la prima 2.185, la seconda 1.980); seguono Macerata (1.463), Ascoli (990) e Fermo (909); e 279 i contagiati provenienti da fuori regionale. Ancora molto alta la percentuale di positività dei tamponi di nuova diagnosi/test antigenici (39%). In tutto ne sono stati analizzati 31.330 (20.034 tra diagnosi e test antigenici; 11.296 nel percorso 'guariti').

Picco di casi ancora tra persone di età tra compresa tra 25 e 44 anni (2.169); seconda fascia più colpita per numero assoluto di contagi quella tra 45 e 59 anni (1.837); seguono 6-10 anni (790), 11-13 anni (603), 14-18 anni (559) e poi le persone tra i 60 e 69 anni (515). L'incidenza di positivi in generale è di 397,04 su 100mila abitanti tra i vaccinati e di 852,27 tra i non vaccinati. (ANSA).