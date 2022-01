Corridoi ingresso Italia per buyer russi con vaccino Sputnik

(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - Si va verso la creazione di corridoi di ingresso in Italia per buyer e operatori commerciali dalla Russia vaccinati con lo Sputnik. "C'è la piena disponibilità del sottosegretario alla Sanità Andrea Costa a firmare, nei prossimi giorni, una circolare esplicativa che consenta la creazione di corridoi di ingresso in Italia a beneficio di figure commerciali estere alle quali è stata somministrata la doppia dose del vaccino Sputnik". Lo ha anticipato il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, al termine di un incontro con l'esponente del governo, insieme al deputato della Lega Mauro Lucentini. La circolare dovrebbe avere i primi effetti pratici già a partire dalla metà di febbraio, con un impatto positivo soprattutto sui buyer russi che, ad esempio, sono stati costretti a disertare Pitti 101 a Firenze. "Ringrazio il sottosegretario Costa per la sensibilità che ha dimostrato e per l'impegno che ha preso - ha sottolineato Sabatini -. La circolare sbloccherebbe un problema italiano, e non solo dei distretti produttivi delle Marche, e che è stato perfettamente illustrato nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, attraverso una collaborazione istituzionale che ci ha permesso di far seguire velocemente la soluzione al problema". Secondo Lucentini, "la circolare consentirà di superare quegli accordi di breve durata così da dare la possibilità agli ospiti immunizzati con Sputnik di entrare e restare nel nostro Paese più a lungo". (ANSA).