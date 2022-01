Terremoto: Acquaroli scrive a governo,prorogare misure sisma

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha inviato oggi una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri Giancarlo Giorgetti, Daniele Franco, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, "per rappresentare urgenti necessità di proroga di alcune misure a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia". Tra le richieste: "la proroga della sospensione dei mutui per cittadini privati per la prima casa o l'attività economica inagibile a causa del sisma, il rimborso dell'eccedenza di Iva detraibile dagli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati"; pone le questioni del "differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico, del credito di imposta concernente gli investimenti delle imprese nelle aree colpite, della continuità operativa a Uffici Speciali per la ricostruzione e Comuni garantendo stabilità al personale che vi lavora e dell'adeguamento dei prezzi delle materie prime.

"Sono trascorsi ormai oltre cinque anni dalle scosse che hanno devastato una vasta porzione del nostro territorio nazionale - scrive Acquaroli - e danneggiato decine di migliaia di cittadini, enti locali, imprese, che con esemplare dignità affrontano le conseguenze socio-economiche del terremoto aggravate oggi dalle difficoltà legate all'emergenza pandemica".

(ANSA).