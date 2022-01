Incendi: a fuoco bar vicino albergo a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - I Vigili del fuoco sono intervenuti in serata a Senigallia sul lungomare Mameli per l'incendio di un bar nei pressi di un hotel. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Ci sono danni, ma non si segnalano persone coinvolte in quanto entrambe le strutture erano chiuse. (ANSA).