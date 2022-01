Caterpillar: oggi assemblea lavoratori Jesi, "lotta prosegue"

(ANSA) - JESI, 24 GEN - Assemblea oggi dei lavoratori della Caterpillar di Jesi, dopo l'esito negativo dell'incontro di venerdì al Mise con la multinazionale americana che non intende recedere dalla volontà di chiudere lo stabilimento. "Stiamo valutando le prossime iniziative di mobilitazione, dovremmo alzare il tiro questa settimana e nelle prossime, per cercare di portare l'azienda verso le nostre richieste", ha fatto sapere Tiziano Beldomenico, segretario regionale Fiom Cgil. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto - rimane ritirare o sospendere la procedura di mobilità, chiedendo poi al Ministero un anno di cassa integrazione per transizione occupazionale. L'azienda, da parte sua, ha dato disponibilità per chiedere un anno di cassa integrazione o per cessazione o per transizione, ma vincolato all'accordo che alla fine del periodo i lavoratori che non sono stati riassorbiti possono essere licenziati. Un accordo del genere noi non potremo firmarlo".

C'è bisogno peraltro di tempo per trovare un investitore che garantisca la continuità lavorativa e occupazionale del sito, ribadisce Beldomenico, ricordando l'interesse manifestato dalla Duplomatic, azienda dell'hinterland milanese, e a cui la Caterpillar ha chiesto una lettera di intenti. Altre due aziende sarebbero interessate, secondo quanto riferito dalla proprietà all'incontro al Mise di venerdì. La stessa Fiom Marche avrebbe ricevuto richieste di informazioni sullo stabilimento di Jesi da parte di imprenditori, riferisce Beldomenico: "almeno in due ci hanno contattato, porteremo i loro nomi al Mise e alla Regione se sono proposte concrete. Intanto - ha concluso - siamo in attesa di una nuova convocazione da parte del Ministero, e va avanti la denuncia al Tribunale per comportamento antisindacale della Caterpillar. L'udienza sarà discussa il 9 febbraio".

